Сенсоры под «кожей» подарят роботам чувства

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Специальный сенсорный датчик ощутит прикосновение и направит сигналы в электронный "мозг" устройств, который после считывания и обработки смоделируют реакцию и соответствующие ответные действия для каждого случая.

Ученые из Южной Кореи и США создали особые датчики для роботов. Сенсоры будут размещать под «кожей» роботов, и подарят им нервную систему и чувства по аналогии человеческим, сделав устройства более похожими на людей в плане реагирования на внешние раздражители. Они начнут чувствовать прикосновения или соприкосновения с предметами, что поможет им лучше работать. По словам разработчиков, подкожные сенсорные окончания подадут сигналы в электронный мозг, тот направит команды мускульной системе и заставляет действовать.

В дальнейшем ученые планируют создать специфические проводники, которые будут размещаться на кончиках искусственных пальцев, и подарят роботам тактильную чувствительность.