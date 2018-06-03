В Лас-Вегасе могут начаться массовые забастовки из-за роботов

Сегодня, 18:54

Сотрудники гостиниц, казино и различных комплексов Лас-Вегаса собираются бастовать. Причина – то, что процессы стали автоматизировать, становя на место людей роботов, как сообщает VladTime.

В Лас-Вегасе есть, например, заведение The Tipsy Robot, где, в соответствии с названием, именно машины людей и обслуживают. Приготовление напитков на механическом бармене, а заказ приносит роботизированная официантка Galactic ambassadors. Пока это считается просто любопытным опытом, но в дальнейшем из-за подобной практики начнётся безработица.

По состоянию на 1 июня 38 тысяч человек в Лас-Вегасе собираются требовать новые трудовые условия с повышением заработной платы и понижением нагрузки. Это происходит именно из-за того, как быстро автоматизируются разные процессы. Стоит отметить, что ранее эксперты предрекали подобный исход, однако отмечали – роботы заменят людей там, где нужен именно физический труд. Человек же сможет заняться тем, чем нравится – при условии, что сумеет выучиться.