Alcatel 5 за 13 тысяч рублей поразил экспертов

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Alcatel 5 – это новый телефон, представленный компанией на выставке MWC 2018. Несмотря на то, что гаджет стоит всего 13 тычяч рублей, он способен поразить и экспертов, и обычных пользователей, как сообщает VladTime.

У устройства диагональ дисплея 5,7 дюйма, разрешение – 1440х720 и соотношение сторон 18:9. Из «начинки» выделяют процессор MediaTek MT6750T на восемь ядер, тактовая частота которого 1,5 ГГц. Количество оперативной памяти Alcatel 5 – 3 гигабайта, а внутренней – 32. Есть возможность вставлять microSD-карточку.

Имеется двойная фронтальная камера на 13 и 5 мегапикселей, одна из опций которой – широкоугольная съёмка, на которую легко переключиться. Этот режим сам начинает работать, когда в кадре появляется больше одного человека. Также эксперты отметили неплохо реализованную систему распознавания лиц и интересный дизайн. Из минусов – некоторые достаточно странные функции, которые могут повлиять на производительность смартфона. Автономность батареи, в целом, также не самая лучшая.