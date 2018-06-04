Новый Google Pixel 3 на Snapdragon 710 представят в 2019 году

Сегодня, 05:15

Эталонный смартфон будет работать на одном из самых мощных процессоров. Можно предположить, что остальные характеристики устройства будут не менее внушительны.

Стоит отметить, что Google Pixel считается просто эталоном в мире Android-смартфонов. Этот телефон единственный, кто может составить достойную конкуренцию Apple с их iPhone. Сейчас разработчики рассказали, что новый Google Pixel 3 представят уже в первой половине 2019 года.

Примечательно, что устройство будет работать на 10-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 710. Система будет обладать 8 ядрами Kryo 360. 4 ARM Cortex A-75 ядра работают на частоте в 2,2 ГГц, а ещё 4 – на Cortex A-55 с частотой в 1,7 ГГц.

Сразу после новости о Google Pixel 3, пользователей начала интересовать цена нового смартфона. Конечно же её никто не сказал. Поэтому эксперты решили предположить, что стоимость устройства будет зависеть от камеры на Google Pixel 3 и экрана.

Стоит отметить, что впервые о новом смартфоне от Google заговорили ещё в начале 2018 года. Производитель же держит всю информацию в тайне, не выкладывая в интернет рендеры и другие материалы, как это делают другие компании.

Однако считается, что всё же Google Pixel 3 попадёт в средний ценовой сегмент. Хотя здесь стоит отметить, что стандартно будет несколько версий устройства. Возможно, что одно будет более дешёвым и менее производительным, а вот второе будет флагманским во всех смыслах.