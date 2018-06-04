Сегодня, 01:15

Детище легендарного создателя операционной системы Android, несморя на вложенные в разработку средства, а главное, уникальные идеи непосредственно Энди Рубина, продолжает оставаться «на задворках» мировых продаж. Тем не менее, функционал смартфона непрерывно обновляется.

Поступило сообщение, что в камере Essential Phone улучшена поддержка 360-градусного контента, что позволит, во-первых, до минимума упростить пользование инновационной функцией, а во-вторых, добавит несколько новых режимов и значительно сократит временной промежуток экспорта снимков. Кроме того, приложение Essential Phone Camera теперь позволит использовать трендовый режим Little Planet.

Энди Рубин с самого открытия собственной компании, сделал ставку на модульный смартфон, со съемной камерой, заявив при этом, что Essential Phone станет началом новой концепции в создании мобильных устройств. Однако далеко не все пользователи оценили творческий замысел Рубина, хотя в среде профессионалов, камера смартфона получила однозначное одобрение. Теперь, после улучшения поддержки 360-градусного контента, устройство имеет шанс заинтересовать потенциального покупателя.