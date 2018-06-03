Учёные превратили в робота чучело рябчика

Сегодня, 11:26

Биолог Гейл Патриселли вместе с командой других учёных разработали робота для лучшего изучения жизни рябчиков. Для этого было использовано чучело птицы, которое поставили на колёса.

Робот представляет собой самку рябчика. Машина может ездить туда-сюда по лаборатории, поворачивать голову вперёд и назад, а также наклоняться, будто что-то клюёт с земли. Название устройства – фембот. Гейл Патриселли отмечает, что такая «самка» привлекла самцов настоящих рябчиков, попытавшихся с ней спариться. Обмануть птиц помогло и то, что у самок не такое яркое оперение, и они меньше двигаются.

Разработан робот был не только для исследования динамики спаривания рябчиков, но и того, как им лучше питаться и где комфортнее всего жить, как сообщает VistaNews. В настоящее время из-за лесных пожаров количество таких птиц уменьшается, потому, как считает Гейл Патриселли, чтобы сохранить их популяцию, нужно задействовать в том числе и сложные технологии.