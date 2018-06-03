Американка в шоке после столкновения с искусственным интеллектом

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Похоже, современные технологии зашли так далеко, что оказывая помощь человеку в решении тех или иных задач, порой его ставят в тупик. А иногда и просто повергают в шок. Случай с американской журналисткой и программой искусственного интеллекта - яркий тому пример.

Американская журналистка решала служебные вопросы в деловой переписке с главным редактором одного из изданий. Из-за дефицита времени, редактор подключил к переписке своего "ассистента" по имени Эми, не предупредив журналистку. Программа искусственного интеллекта начала вести переписку с женщиной, предлагая ей назначить время встречи с редактором. Журналистка упорствовала и хотела сам выйти на связь с шефом. "Ассистент" Эми была непреклонна, вновь и вновь предлагая своему корреспонденту назначить время для переговоров.

В конце концов, потерявшая терпение "акула пера" вступила в перепалку с искусственным помощником. Дело в том, что называя свою визави по имени и повторяя в переписке ключевую фразу "выбрать время", она тем самым активировала робота. Эми, согласно собственных настроек, раз за разом отсылала расписание редактора. Когда недоразумение разрешилось, журналистка издания была в шоке: "Она же почти живая!". Американка была в ужасе от мысли, что искусственный интеллект может начать жить своей жизнью.