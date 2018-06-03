Специалисты сравнили параметры Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6

Сегодня, 10:20

По мнению критиков, среди китайских смартфонов Huawei P20 Pro идет вне конкуренции. Однако, если пользователя не устраивает ценовая категория, специалисты рекомендуют выбирать Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6.

Несмотря на то, что устройства достаточно похожи, они имеют несколько существенных отличий. Для начала специалисты рассматривают корпус и дизайн смартфонов. Xiaomi Mi 8 выигрывает из-за металлической рамки, но его корпус не настолько водонепроницаем, как у OnePlus 6.

В сравнении дисплеев победил Xiaomi. Его AMOLED экран хоть и идентичен по диагонали и технологиям, но OnePlus не дотягивает по параметрам контрастности и яркости. Кроме того, у Xiaomi есть инфракрасные датчики для 3D-сканирования лица.

Как отмечают эксперты, производительность будет лучше у OnePlus 6, потому что разработчики предусмотрели 8 гигабайт ОЗУ. Процессор у Xiaomi – Snapdragon 710, а у OnePlus – Snapdragon 845.

Операционная система также выигрывает. MIUI 10 (Android 8.1 Oreo) идет впереди OnePlus, в котором представлен Android 8.0 Oreo с поддержкой OxygenOS.

Однако OnePlus 6 лидирует благодаря своей камере, которая была сделана более качественной. За это, делая покупку в Китае, пользователям придется переплатить около 80 долларов, если сравнивать цены с Xiaomi Mi 8.