Google опровергает слухи об остановке производства планшетов

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Последнее обновление сайта Android дало понять пользователям Сети, что Google планирует полностью отказаться от производства планшетов. Однако, эта реакция оказалась неправильной, а представители компании поспешили объяснить, куда исчезла раздел «Планшеты» с веб-страницы.

Случившееся с сайтом сразу породило множество предположений в Сети о том, что Google больше не будет акцентировать своё внимание на данном виде обильных устройств. Многие приняли в учет и то, что лидером по производству планшетов на операционной системе Android является компания Samsung. Вторым крупным производителем на рынке является Apple. Последний планшет Google Pixel C был представлен в 2015 году, больше новинок от компании в данном сегменте не было.

Однако Хироши Локхаймер поспешил опровергнуть распространение слухов в интернете. Он отмечает, что всё случившееся с сайтом является ошибкой. Раздел «Планшеты» пропал с веб-страниц пользователей из-за неизвестной проблемы во время обновления. Он извинился за случившееся, и сообщил, что на данный момент ошибку исправляют.