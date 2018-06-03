Владельцы iPhone X нашли очередной недостаток смартфона

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С момента релиза iPhone X владельцы гаджетов то и дело жаловались на различные неудобства смартфона – от экрана до размера. В преддверии WWDC пользователи надеются обратить внимание разработчиков на ещё одно недоразумение iPhone X.

Владельцы крайних «айфонов» отмечают, что их недовольство не вызвано каким-то специфическими технологическими характеристиками смартфона, но порой заставляют их задуматься, стоит ли телефон своих немалых денег. Непроизвольное создание скриншотов мешает многим владельцам iPhone X. Для того чтобы сделать снимок экрана человеку необходимо зажать клавишу блокировки и регулятор громкости.

Эти кнопки используются постоянно пользователями и расположены очень удобно – буквально под пальцами. Но это и есть тот самый недостаток. На форумах люди жалуются, что делают скриншоты по несколько десятков раз в день. А чтобы удалить ненужный снимок, нужно проделать ещё три шага. Так пользователи ожидают отклика разработчиков Apple и их предложений на WWDC.