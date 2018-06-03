Xiaomi начала акцию для «Настоящих фанатов»

Сегодня, 07:48

Каждый россиянин сейчас может купить смартфон от китайского бренда по огромным скидкам от 11 до 23%. Всего в распродажу вошло 43 позиции товаров.

Согласно условия акции «Настоящим фанатам», скидку может получить каждый, у кого уже есть некий паспорт болельщика. Им может стать аккаунт в Mi Community, специальная карта лояльности Mi, или же человек просто должен состоять в Mi Club в интернет-магазине mi-shop.

Если у человека нет ничего из вышеперечисленного, то компания всё равно позволит купить смартфон или одно из 43-х устройств по скидке.

Стоит отметить, что Xiaomi начала акцию ещё 1 июня, а продлится она по 31 июля. В неё вошли как смартфоны, так и фирменные смарт-часы, аксессуары, наушники и другие подобного рода устройства.