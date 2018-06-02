Сумасшедшая акция: AliExpress продает Xiaomi Mi MIX 2S по рекордно низкой цене

Вчера, 23:04

Сегодня AliExpress сообщила о начале продажи смартфона Xiaomi Mi MIX 2S. Реализовывать устройство торговая площадка будет по рекордно низкой цене.

AliExpress зарекомендовал себя отличным сайтом для совершения покупок и продолжает набирать популярность. Причиной повышенного спроса на данный ресурс является значительная экономия средств. Также интернет-ресурс часто насыщен всевозможными скидками и спецпредложениями.

Так, AliExpress буквально через 4 дня начнет продажу нового флагмана Xiaomi Mi MIX 2S по рекордно низкой цене. Приобрести устройство с объемом памяти на 64 Гб можно за 39,99 тыс. руб., а на 128 Гб – 44,99 тыс. руб. При этом, руководство сайта продает смартфоны со скидкой до 37%. Однако отмечается, что цена покупки и размер дисконта могут быть скорректированы. Сумасшедшая акция с максимальными скидками связана с выходом Xiaomi Mi 8, который стоит 36 000 рублей.

Xiaomi Mi MIX 2S представляет собой смартфон с 6-дюймовым краном, 8-ядерным процессором Snapdragon 845, а также он славится камерой, с помощью которой можно делать снимки в достаточно высоком качестве.