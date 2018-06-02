Цена на Google Pixelbook понизилась на $250

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В некоторых интернет-магазинах уменьшили цену на Google Pixelbook. Скидка составляет $250 и одинакова для всех моделей этого устройства.

Google Pixelbook появился в продаже осенью прошлого года. Разработчики позиционировали его, как максимально удобную и мощную модель. Правда, из-за стоимости ноутбук был доступен далеко не всем. Теперь у сторонников именно такой техники появился шанс приобрести его – стандартная модель будет стоить не 999 долларов, а 749. Есть скидки также на «улучшенные» версии Google Pixelbook – с Core i5 на 256 ГБ памяти и Core i7 на 512 ГБ. Теперь они будут стоить 949 и 1399 долларов, соответственно.

Стоит отметить, что цена понизилась не во всех интернет-магазинах, а только в отдельных точках, сделавших такое с разрешения Google. Скидка будет доступна по 17 июня, как сообщает VistaNews.