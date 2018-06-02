BlackBerry KEY² будет представлен в Китае 8 июня

Сегодня, 15:06

Компания TCL объявила даты представления смартфона BlackBerry KEY² в мире. Так, в США официальная презентация состоится 7 июня, а в Китае – уже 8-го.

Это означает, что сначала продажи смартфона начнутся в Северной Америке, а далее уже и в Азии. BlackBerry KEY² презентуют в Damai Center в Пекине в 9.30 по местному времени, как сообщает VistaNews. Известно также, что было подписано соглашение с компанией Jingdong, которая осуществляет интернет-торговлю и электронную коммерцию в КНР. Является ли этот договор эксклюзивным, не известно.

Однако на сайте Jingdong уже появилась страница для презентации BlackBerry KEY², где предлагается зарегистрироваться для предварительного заказа. Смартфон поступит в продажу в 2 вариантах, отличающихся версиями процессоров и количество оперативной памяти – Snapdragon 450 с 4 ГБ и Snapdragon 660 с 6 ГБ, соответственно. В остальном характеристики для моделей должны быть одинаковыми. Известно, что смартфон оснастят двумя задними камерами и специальной клавиатурой.