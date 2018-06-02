Специалисты считают уведомления главным недостатком iOS

Сегодня, 17:07

Специалисты рассказали об одном из самых серьезных недостатков мобильных устройств на iOS. Главным минусом они считают постоянно всплывающие уведомления, которые мешают без проблем пользоваться телефоном. Эксперты рассказали о том, как можно избавиться от этой проблемы.

Уведомления не редко становятся поводом для критики в сторону техники Apple. И если днём пользователь iPhone еще как-то избавляется от всплывающих сообщений постепенно, то утром это становится весьма затруднительным. Решением становится удаление всех уведомлений сразу, без выбора действительно важных среди них. Искать сообщения приходится непосредственно в приложениях для социальных сетей.

Одним из действенных методов борьбы с уведомлениями специалисты называют их отключение. Это самый просто и надёжный вариант. В списке доступных программ можно выбрать те, которые действительно необходимы пользователю, например сообщения в различных мессенджерах. Эксперты отмечают, что всего за несколько дней использования телефона в таком режиме будут по достоинству оценены владельцами. Однако окончательное решение проблемы будет доступно только тогда, когда уведомления изменяться на уровне операционной системы iOS.