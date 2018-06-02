Полнейшее разочарование: Apple не покажет на WWDC 2018 новую технику

Сегодня, 13:40

Ежегодная Всемирная конференция разработчиков Apple стартует в понедельник, 4 июня. Новые ноутбуки и iMacs, iPad Pro, iPhone SE 2, браслеты для Apple Watch, iPhone и iPad – все этот может пролететь мимо WWDC 2018, ведь «яблочный» техногигант планирует представить исключительно платформы.

Как и годом ранее, Apple покажет в понедельник новые версий iOS, macOS, tvOS и watchOS. Новое оборудование, к примеру, обновленные компьютеры Mac, зачастую также дебютирует на Hi-Tech-мероприятии, однако в этом году почитателей «яблочных» гаджетов ожидает полнейшее разочарование.

Перед стартом прошлогодней WWDC 2018 общественность знала о намерении Apple представить новые модели iPad Pro, MacBook, MacBook Pro и iMac, сейчас СМИ приходится довольствоваться слухами, относительно новой техники. Если эксперты ошиблись, а «яблочная» корпорация припрятала ряд сюрпризов, мировой рынок техники взорвут следующие новинки.

Ноутбуки

Модели MacBook, MacBook Pro и iMac были обновлены на Всемирной конференции разработчиков в прошлом году. Bloomberg утверждает, что сейчас Apple разрабатывает 12-дюймовые MacBook и MacBook Pro с процессорами Intel нового поколения. Однако эти обновления не будут готовы к концу 2018 года, поэтому в понедельник мы их вряд ли увидим.

iPad Pro

Обновленный iPad Pro обзаведется системой камер TrueDepth для технологии Face ID и аккуратными рамками. Кнопка Home исчезнет, превратив iPad в гигантский iPhone X. Появление iPad Pro ожидается в двух моделях: с 10,5- и 12,9-дюймовыми экранами. Несмотря на разницу, вышеупомянутые более тонкие рамки сохранят привычные габариты корпуса.

iPhone SE 2

Согласно слухам, iPhone SE 2 унаследует множество особенностей предшественника, либо же столкнется с капитальным апгрейдом, включающим установку технологии Face ID и копирование дизайна iPhone X. Эксперты не верят подобным слухам, ведь Apple позиционирует iPhone SE 2 как максимально доступный гаджет.

Beats с интеграцией Siri

Apple планирует внедрить в музыкальный продукт Beats помощника Siri, превратив его в недорогую альтернативу HomePod.

Зарядное устройство AirPower

Apple анонсировала разработку AirPower в сентябре прошлого года, пообещав презентовать новинку в 2018-м. С тех пор люди с нетерпением ждут предназначенного для зарядки Apple Watch Series 3, AirPods и iPhone X аксессуара.

Новые браслеты для Apple Watch, iPhone и iPad

Здесь все просто. Apple не обновляла браслеты для Apple Watch, iPhone и iPad ровно год. Пришло время сделать это.

Если «яблочный» техногигант не покажет на WWDC 2018 новую технику, широко ожидаемая презентация рискует превратиться в унылое зрелище.