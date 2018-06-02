Селфифон OPPO F7 с камерой на 25 Мп протестирован пользователями

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25 апреля на рынке России начались продажи смартфона OPPO F7 из линейки «Селфи Эксперт». Устройство отличается фронтальной камерой на 25 Мп. В рамках тестирования устройства прошел народный «тест-драйв», в котором добровольцы выделили достоинства и недостатки флагмана.

Первое, что отметили пользователи, это функция AI SelfieTune 2.0. Она позволяет ретушировать лицо прямо во время съёмки. Также есть возможность добавлять стикеры после того, как был сделан снимок. С этой функцией фото получаются качественными как в помещении, так и на улице. Было отмечено минимальное количество шума на фотографии, корректная передача цвета и проработка деталей.

Была высоко оценена функция автонастройки белого в объективе, что позволяло фотографироваться даже против солнца. Ночью камера селфифона OPPO F7 показала себя на высоте - диафрагма f/1.8 и ручные настройки позволили сделать отличные снимки с минимальными шумами.

Для пользователей лучшими возможностями OPPO F7 стала микросъемка и «Управление глубинной резкостью», где были сохранены яркие цвета и точно проработаны мелкие объекты.