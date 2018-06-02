В Google подтвердили прекращение производства планшетов

Сегодня, 11:30

Преданные почитатели компании Google напрасно рассчитывали увидеть в этом году новый планшет производства этой корпорации. Даже на сайте Android был удален раздел о выпуске планшетов.

Подобный демарш, похоже, ставит точку на попытках Google в разработке своих планшетов на платформе OC Android. Тем временем признанными лидерами по производству качественных и популярных планшетов остаются Apple и Samsung. Корейцы при этом первенствуют среди гаджетов на основе Android.

Прошлые попытки Google подвинуть своих конкурентов на рынке планшетов закончились печально. Nexus7 и Nexus10 из-за просчетов в разработке и отсутствия адекватной технической поддержки не снискали любви среди пользователей. Свой последний планшет техногигант представил 2015 году, после этого больше не возвращался к попыткам создания этих гаджетов. Когда теперь ожидать новинок такого рода от Google - пока загадка.