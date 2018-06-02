«Искусство выживания»: Авторы Adobe After Effects празднуют 25 лет с момента выхода ПО

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Значительная часть хороших проектов, актуальных на протяжении многих лет, разрабатываются почти случайно и без особых планов. Подобным образом создавали и Adobe After Effects, где у авторов были по максимуму экстремальные условия, как сообщает «Версия.Инфо».

В 1992 году у небольшой команды разработчиков Company of Science and Art имелись огромные проблемы – первая программа оказалась провальной. Средства отсутствовали, и за вторую задумку авторы взялись, переехав в помещение, где возникали проблемы с освещением, а деньги на работу брались из личных накоплений. Уверенности в том, что и второй проект не провалится, не было – в интересующей разработчиков нише уже обосновался QuickTime, созданный Apple.

Как отметил один автор Adobe After Effects, это было настоящее искусство выживания. Однако в итоге появился проект, ставший, по мнению ряда экспертов, действительно революционным. Вспоминая о моменте выхода, разработчики Adobe After Effects рекомендуют своим молодым коллегам браться за эксперименты, даже когда кажется, что ничего не выйдет. Есть вероятность, что полученный в итоге продукт станет гениальным. Один из авторов также подчеркнул, что некоторые идеи, возникшие в 1992 году, имеют своё развитие и в наши дни.