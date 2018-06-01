Apple защитит новые iPhone «пуленепробиваемыми» стеклами

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Apple запатентовала несколько патентов, по одному из которых новыеустройства компании будут оснащены сверхпрочным стеклом.

В СМИ опубликовали информацию о том, что компания Apple запатентовала новые «пуленепробиваемые» стекла для своих устройств. Такая прочность будет обеспечиваться особыми волокнами, которыми будет пронизано стекло.

Из патента следует, что стеклом будут оснащены смартфоны и планшеты. Оно будет равномерно покрывать дисплей и защищать его от механических воздействий. Вариаций стекла будет два – одно из них с напылением сапфира, а другое состоит из множества волокон, которые и обеспечат высокую прочность.

Компания Apple столкнулась с негативными отзывами пользователей, которые все чаще стали жаловаться на хрупкость дисплеев. Так, ремонт нового iPhone X обойдется его владельцу в ½ от стоимости смартфона.