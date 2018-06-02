Производство нового беспилотника компании Alibaba начнется в конце года

Сегодня, 00:30

Одна из крупнейших компаний Китая Alibaba презентовала нового беспилотного робота G Plus. Система навигации беспилотника создает 3D-карту пространства. Робот движется со скоростью 10-15 км/час.

G Plus может быть использован для курьерской доставки, а также служить курьером или помощником в логистическом и транспортном направлениях. Робот может перемещать грузы различных размеров, доставлять посылки. Для получения товара заказчику потребуется ввести ПИН-код. Ящик, в котором хранится товар, оснащен технологией распознавания лиц.

Беспилотный механизм имеет систему навигации, которая дает возможность роботу ориентироваться в пространстве, создавая карту 3D. Скоростной режим робота не превышает пятнадцати км/ч, а при обнаружении людей или автомобилей, снизится до десяти км/ч. На данный момент устройство проходит испытания. Запуск производства G Plus компания Alibaba наметила к началу нового года, после прохождения всех испытаний.

Alibaba не единственный гигант, занимающийся усовершенствованием роботоризированных систем. В лабораториях Nuro создали робота, который может справляться с подобными задачи быстрее любого курьера.