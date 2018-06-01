Apple будет судиться с Xiaomi из-за плагиата

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31 мая китайская компания Xiaomi сделала официальное представление своего флагмана Mi8. По мнению многих экспертов, он очень похож на iPhone X, и Apple так это не оставит.

Xiaomi заявляла о стремлении стать лучшей на рынке мобильных технологий США. Однако теперь эксперты сомневаются, что у компании это получится. В США хорошо действует защита интеллектуальной собственности, на что разработчики Xiaomi и посягнули, сделав характеристики Mi8 идентичными iPhone X.

Apple пока не заявляла прямо о своём намерении судиться из-за такого. Однако, по словам старшего вице-президента компании Крейга Федериги, некоторая работа юристов над вопросом такого масштабного плагиата уже ведётся. Есть вероятность, что между Apple и Xiaomi начнётся настоящая правовая война, что не принесёт ничего хорошего ни имиджу, ни финансам китайского производителя, как сообщает VistaNews.