Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact продаются в новых цветах

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Xperia XZ2 можно купить пепельно-розовый, а Xperia XZ2 Compact продают в цвете «розовый коралл». Стоимость новинок равна 59,99 тысячам и 49,99 тысячам рублей соответственно, их предлагают в Sony Centre, Store Online и в других партнерских точках на территории России.

Компания Sony заявляет, что Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact продаются в новых розовых цветах. Если приобрести любой из смартфонов с 1 июня по последний день июля и зафиксировать покупку на официальном сервисе «www.XperiaStyle.ru», то гарантировано клиенты получат сертификат на 10 тысяч российских рублей, позволяющий онлайн-покупки в популярном магазине Lamoda.

Помимо этого, каждый владелец смартфона автоматически примет участие в щедрой акции, где можно выиграть: букет цветов раз в месяц на протяжении целого года, шопинг на 100 тысяч рублей в той же Lamoda и путевку на отличный отдых в Токио для двоих персон. 6 августа предприятие озвучит счастливчиков, выигравших ценные подарки в рамках официального конкурса.