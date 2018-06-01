В iOS 12 добавят новые эмоджи

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На сайте Emojipedia появилась информация об эмоджи, которые могут запустить на гаджетах Apple до 2019 года. В их числе подводная маска, топор, белое сердце, индуистский храм и фламинго.

Новые символы могут стать фишкой iOS 12, как сообщает VistaNews. Однако добавят ли именно их, точно не известно. Список эмоджи ещё не был утверждён. Указанные эмоджи – это те, что полюбились пользователям Emojipedia больше всего.

Есть вероятность, что Apple подробно расскажет о новых символах в пресс-релизе в середине лета или сделает это на какое-то тематическое мероприятие. Например, в прошлом году компания предоставила информацию именно на Всемирный день эмоджи. В ином случае пользователям нужно будет ждать до 2019, когда и будет выпущена iOS 12.