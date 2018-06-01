NVIDIA остановила обновление Shield TV до Android 8.0 Oreo

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Компания NVIDIA временно отменила обновление своих приставок Shield TV. Причиной этому стал ряд технических неполадок при переходе на Android 8.0 Oreo.

NVIDIA несколько дней назад анонсировала, что владельцы приставок Shield TV смогут их обновить до новой версии. Experience Upgrade 7.0 должен был исправить несколько проблем, присутствовавших ранее, а также привнести заметные улучшения для пользователей. Однако компания неожиданно приостановила переход на новую версию программного обеспечения по техническим причинам. Представители NVIDIA отметили, что на данный момент пытаются исправить возникшие проблемы. Узнать о неполадках им удалось благодаря сообщениям, отправляемым автоматически.

Для тех, кто не успел обновить свои Shield TV, это может стать хорошей новостью, так как внести изменения в телевизионные приставки они смогут уже после проведения надлежащих исправлений. На данный момент неизвестно, какие именно возникали проблемы при переходе на Android 8.0 Oreo.