Специалисты назвали причины, почему смартфон Samsung Galaxy X не должен быть гибким

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Создатели долгожданного смартфона Samsung Galaxy X оказались перед дилеммой: как потрафить пользователям и при этом не проиграть в качестве. Очень уж велико желание сделать этот гаджет гибким на потребу рынка. Но специалисты Phone Arena сомневаются, что это будет правильным выбором для компании.

Пользователи давно хотели бы видеть новый смартфон с гибким экраном. Но, пойдя на это, Samsung Galaxy X рискует стать банальной и не солидной "раскладушкой", хотя и солидного размера. К тому же, время подобных моделей прошло.

Как сообщили специалисты, в Galaxy X рассчитывают использовать 3 экрана. В разложенном состоянии получается стандартный экран, в сложенном - слишком маленький. Такая многофункциональность уже не кажется эффективной. Специалистам Samsung придется поломать голову, чтобы смартфон складывался, как обычная бумага. Предстоит борьба за "тонкость" и изящество этого гаджета, дабы он уютно себя чувствовал в кармане пользователя. Пока не понятно, как добиться, чтобы края смартфона соприкасались без зазора, ведь риск получить на выходе брак - очень велик.