Эксперты назвали главные недостатки Xiaomi Mi8

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Линейка смартфонов Xiaomi Mi8 выгодно отличается от аналогов благодаря относительно невысокой цене. Однако, как отмечают эксперты, больше у неё никаких преимуществ нет.

В первую очередь, из-за потери сбалансированности, которой ранее славилась компания Xiaomi, как сообщает VistaNews. Ранее там выпускали один смартфон, в котором было всё относительно удобно, а теперь представили сразу три в одной линейке. Первый – Mi 8 Explorer Edition, который компания позиционировала, как едва ли не главного конкурента iPhone X. Однако он пока не вышел в продажу, и сроки не известны, а также есть недостаток с расположением камер.

Эксперты отмечают, что при разработке было, очевидно, очень много оглядки на другие бренды, а также перенимание собственных «фишек». В двух других смартфонах из линейки Xiaomi Mi8 происходит много повторений по процессору, количеству мегапикселей и прочему, однако работает это хуже ранее вышедших аналогов самой компании. Эксперты назвали и несколько новых функций в гаджетах, вроде добавления Bluetooth 5.0, однако под такую систему не так много устройств разработано, потому её просто негде будет применять.