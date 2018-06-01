Через пять лет связь достигнет уровня 6G

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Во время проведения Петербургского международного экономического форума эксперты обсуждали перспективу развития связи на ближайшие несколько лет. В ближайшие пять лет она будет улучшать свое качество и достигнет уровня 6G.

В Санкт-Петербурге во время проведения международного экономического форума сообщали, что современный мир развивается быстрыми темпами, и для этого необходимо высокое качество связи. На данный момент не во всех развитых странах пользователи используют связь формата 5G, а эксперты уже высказывают уверенность, что через пять лет станет доступен уровень 6G.

Руководитель рабочей группы SafeNet Валентин Макаров заявил, что через несколько лет россияне почувствуют новый уровень связи, который их приятно удивит. Хотя специалист и уверен, что для потребностей обычного гражданина достаточно и существующего на сегодняшний день уровня связи 5G.

На сегодняшний день технология 5G дает возможность обмениваться информацией в реальном времени на скоростях более десяти гигабит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Уже до конца текущего года данный стандарт будет утвержден Международным союзом электросвязи.