Продажи Xiaomi выросли на 87,8%, а компания вошла в ТОП-5 производителей смартфонов

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31 мая Xiaomi отпраздновал восьмую годовщину. На мероприятии, приуроченном этому событию, прошло выступление генерального директора Лей Цзюня, который рассказал о росте уровня продаж китайской компании на 87,8%. Это позволило Xiaomi занять 4 место на мировом рынке, уступив Samsung, Apple и Huawei.

Последний год, по словам гендиректора, прошел для компании очень удачно. Лей Цзюнь показал графики роста продаж, которые представила компания IDC. По этим данным китайская компания занимает четвёртое место на мировом рынке, уступая двум таким гигантам как Apple и Samsung, а также Huawei. По сравнению с предыдущим годом, Xiaomi показала рекордные уровни продаж, которые выросли на 87,8%.

Также генеральный директор рассказал о том, какую часть компания занимает на рынках различных стран. В Китае доля Xiaomi составляет 41,8%, а в Индии – 30,3%, что делает её самым крупным производителем смартфонов в данном регионе. Выступление Лей Цзюнь закончил рассказом о том, какой политики будет придерживаться компания в следующем году. Xiaomi не планирует останавливаться на достигнутых результатах и будет выходить на рынки других стран. Стоит отметить, что в скором времени устройства от китайской компании должны появиться во Франции и Италии.