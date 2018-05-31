Умопомрачительная акция: Магазин «Связной» предлагает Samsung Galaxy S9 за 1 рубль

Вчера, 22:30

Для получения такого предложения необходимо всего лишь подписаться на сообщество магазина в соцсети Facebook, а после ждать уведомления о старте акции.

Стало известно, что магазин «Связной», который является одним из крупных продавцов смартфонов в России, предлагает Samsung Galaxy S9 всего за 1 рубль. Для участия в акции нужно вступить в сообщество магазина в Facebook и ждать уведомления, которое приходит раз в два дня. Товару, который разыгрывается, нужно поставить лайк, который сбрасывает со стоимость смартфона 50 рублей. После того, как цена будет близка к нулю, пользователю необходимо успеть первым написать в комментариях «Покупаю!» и становиться победителем умопомрачительной акции.

Отметим, что каждый раз в данной акции «Роняй цену!» разыгрываются разные девайсы.