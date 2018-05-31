Canon прекращает выпуск пленочных фотоаппаратов

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Конец эпохи наступает для EOS-1v, который стал последним устройством соответствующего типа для компании. Информацию уже подтвердили сотрудники компании, общаясь с The Verge.

Фактически, производство пленочного фотоаппарата EOS-1v было приостановлено еще в 2010 году, однако до сегодняшнего дня Canon продолжали продажу оставшихся экземпляров.

Тем не менее, компания обещает, что не прекратит сервисное обслуживание устройства вплоть до 31 октября 2025 года. При этом, сразу же после 31 октября 2020 года владельцам аппаратов могут в этом начать отказывать. Зависеть все будет, в первую очередь, от оставшихся запчастей.

Canon EOS-1v представляет собой профессиональную 35-мм SLR-камеру. Ее дизайн стал своеобразным фундаментом, который позднее использовался во всех будущих фотоаппаратах компании, включая EOS-1D.