Первый телефон на платформе Android Go за 99,99 долларов скоро поступит в продажу

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Компания Alcatel на следующей неделе представит свой первый телефон на платформе Android Go в США. Alcatel 1X можно будет купить в Amazon, Best Buy и Walmart, а его цена не превышает 99,99 долларов.

Alcatel 1X является первым смартфоном компании Alcatel на платформе Android Go. Это означает, что он предлагает пользователю Android интерфейс, оптимизированный для более дешевых аппаратных средств эконом-класса.

Новая модель телефона поступит в продажу на рынке США на следующей неделе. За телефон с 5-дюймовым дисплеем 480 x 960 и соотношением сторон 18:9 производитель просит 99,99 долларов. Смартфон работает на процессоре MediaTek MT6739 и ОС Android 8.0 Oreo (Go Edition), а также 1ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Аккумулятор у Alcatel 1X ёмкостью 2460 мАч. Фронтальная камера 5 мегапикселей, а задняя – 8 мегапикселей. Данные характеристики впечатляют с учётом невысокой цены.

Напомним, что компания Google занялась разработкой Android Go с намерением увеличить количество пользователей в Индии, где, как они считают, находится наибольший потенциал. Android Go является упрощенной версией Android для телефонов эконом класса. В 2017 году генеральный директор Google Сундар Пичай заявил, что бюджетные телефоны должны стоить около 30 долларов, для того, чтобы жители Индии смогли позволить себе их приобрести.