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Как стало известно на официальном портале американской корпорации, указанные модели не будут разрабатывать другие разработчики, занимающиеся производством предыдущих поколений гаджетов.

Соответственно, смартфоны Google Pixel 3 и 3 XL будет выпускать производитель Nokia‍, относящийся к подразделению Foxconn, и уже известны некоторые характеристики флагманов. Модели получат Snapdragon 845, что сказано в документации Google.

Также известно, что старшая модель получит обновленный дисплей нового типа, также современные датчики и улучшенные камеры, приближающие флагман к современным устройствам других компаний нового поколения.