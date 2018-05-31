Искусственный интеллект лучше человека доказал, что он достоин получить должность на работе

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Руководство предприятий рано или поздно испытывает трудности в поиске новых работников и проведении собеседования. Выяснилось, что с последним лучше всего справится искусственный интеллект.

Представители компании Goshaba представили результаты исследования, согласно которым искусственный интеллект может запросто проходить собеседования по трудоустройству на работу. Причём направление деятельности может быть абсолютно разное – от уборки помещений до должности топ-менеджера в финансовой компании. Для того чтобы убедиться в этом было проведено тестирование с участием искусственного интеллекта. Разработка французских инженеров позволила убедиться, что современные технологии могут вполне соперничать с людьми и составлять им достойную конкуренцию.

Во время тестирования искусственный интеллект смог убедить работодателя, что именно он достоин данной должности. На такое в 27,2% случаев, по данным социологов, неспособны люди, из-за чего они теряют возможность получить высокую должность в компании или же производственном предприятии. Результаты исследования были переданы японским коллегам, чтобы в дальнейшем был разработан искусственный интеллект, повышающий продуктивность в поиске новых сотрудников. По оценкам экспертов, количество отказов при трудоустройстве будет уменьшено в несколько раз.