Смартфон Xiaomi Mi A1 подешевел в два раза в России

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Акция «Оранжевый четверг» предлагает клиентам в официальном интернет-магазине Xiaomi купить Mi A1 32GB всего за 8 тыс. рублей, в то время как его полная стоимость составляет 16 тыс. рублей.

Смартфон Xiaomi Mi A1 подешевел в два раза для покупателей из России благодаря акции от производителя. На данный момент все желающие могут купить модель Mi A1 32GB за половину стоимости. Покупатель получит устройство с дисплеем Full HD (1920×1080 точек), 8-ядерным процессором Snapdragon 625 и 4 ГБ ОП.

Корпус оснащен качественной двойной камерой и сканером отпечатков пальцев своего владельца. Купить новинку по уникально низкой цене можно сегодня, 31 мая с 11:00 (по Мск). Ранее сообщалось, в России можно было купить премиум-наушники Mi Headphones Comfort всего за 490 рублей.