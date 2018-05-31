В России появится новый виртуальный оператор связи

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Компания планирует занять не менее 7% всего российского рынка мобильных коммуникаций.

Новый виртуальный оператор мобильной связи Easy4 в скором времени появится в России. Авторы проекта уже обещают россиянам выгодные цены на услуги в роуминге, однако эксперты пока скептически относятся к данной идее. В планах компании начать работу на территории РФ с 1 июня. В данный момент оператор Easy4, который является «дочкой» европейского холдинга EasyCall, уже успешно работает в Китае, Турции, Голландии, ФРГ и Испании. В ближайшие годы планируется инвестировать в проект не менее 900 миллионов рублей. Суть его заключается в том, чтобы оказывать телекоммуникационные услуги российским абонентам посредством мощностей местных операторов. В EasyCall уже обозначили задачу для проекта, которая заключается в том, чтобы в ближайшей перспективе занять порядка 7% от всего российского рынка.

Ранее мы писали, что МТС с помощью Huawei объединит все свои ТВ-сервисы. Компании договорились о сотрудничестве на полях ПМЭФ. Целью совместной работы станет создание единой мультимедийной площадки российского бренда.