Android 8.1 Oreo стал доступен для владельцев Moto G5S Plus

Сегодня, 20:15

Компания Lenovo обрадовала владельцев Moto G5S Plus обновлением программного обеспечения. Пользователи смогут обновить свои устройства до Android 8.1 Oreo.

Moto G5S Plus был назван многими специалистами как «почти флагманский смартфон» после своего появления на рынке около 9 месяцев назад. На официальном сайте Motorola появилась информация о том, что устройство можно обновить до Android 8.1 Oreo, миновав при этом версию 8.0. Некоторым из владельцев телефона и специалистов подобное решение показалось несколько странным.

На странице Motorola в основном приведена общая информация, в которой указано, что появится ряд новых функций. Некоторые из них будут направлены на улучшение контроля за уведомлениями и экономии ресурсов телефона, таких как оперативная память и уровень батареи. Также на сайте не забыли указать о том, что для обновления необходимо зарядить телефон как минимум на 50% и иметь стабильное подключение к интернету.