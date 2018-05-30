Специалисты назвали лучшие аксессуары для LG G7 ThinQ

Сегодня, 18:48

Специалисты называют LG G7 ThinQ одним из лучших флагманов на рынке. Они рассказали об аксессуарах, которые сделают использование устройства более приятным и удобным для его владельцев.

Первым в списке экспертов стал Spigen Liquid Crystal Case. Прозрачный чехол позволит владельцам продемонстрировать заднюю часть устройства, оставляя её защищённой, а также сохраняя эстетические черты дизайна. Специалисты уверены, что данное решение многим покажется удачным.

Защитный чехол от OtterBox занял в списке второе место, так как его основное предназначение именно защита устройства. Некоторым может не понравиться увеличение габаритов смартфона, но предохранение от случайных падений и ударов того стоит. Следующим в списке стало стекло для защиты экрана от этого производителя.

Специалисты считают, что портативное зарядное устройство от Anker на 10000 мАч станет прекрасным дополнением для G7, увеличив время его работы. А беспроводное зарядное устройство от Samsung позволит зарядить смартфон без особых проблем.

Также в список вошли беспроводные динамики Ultimate Ears BOOM 2, позволяющие слушать музыку более громко и с большим удобством. Специалисты отмечают, что портативное устройство защищено от влаги и обладает отличным дизайном с множеством расцветок.