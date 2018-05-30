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Новый агродроид C2-A2 был создан IT-компанией Cognitive Technologies. Главная задача компьютера – управлять беспилотным сельскохозяйственным транспортом. То есть новинка является неким искусственным интеллектом для сельхозмашин.

О том, что в России создали первую нейросеть для сельского хозяйства, стало известно из сообщения компании-разработчика. Глава Cognitive Technologies Ольга Ускова рассказала, что C2-A2 – это искусственный интеллект, который обладает универсальным устройством для подключения его к различному роду аграрной техники. Ею может быть комбайн, трактор или же грузовик для урожая.

Робота будут испытывать уже этим летом в Бразилии и РФ. Считается, что один C2-A2 будет стоить в районе 3 тысяч долларов, что равняется 1,5% от стоимости комбайна и 3% от стоимости трактора.

Разработчики надеются, что в ближайшие 3-5 лет им удастся занять позицию на рынке с показателем в 15%.