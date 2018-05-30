Эксперты выяснили, можно ли ослепнуть из-за чтения электронных книг

Сегодня, 16:58

Ридеры, планшеты и смартфоны имеют одну общую особенность, популярную среди своих владельцев. На каждом из электронных гаджетов можно вдоволь насладиться чтением любимых книг, однако можно ли ослепнуть от такого занятия, рассказали эксперты.

В число экспертов входили специалисты магазинов оптики, учёные Киевского центра терапии и микрохирургии глаза и эксперты в сфере современных технологий. К сожалению, сегодня стопроцентную гарантию безопасности того или иного гаджета дать невозможно, поскольку электронные девайсы не так давно стали частью жизни человека. Тем не менее экспертам удалось в ходе исследований определить гаджет, который действительно способен привести к ухудшению зрения и даже слепоте.

Исследование проводилось с разными носителями. Самыми безопасными «источниками» литературы стали сами книги и ридеры, или E-Ink, благодаря отсутствию подсветки. А вот дисплеи IPS и LCD, используемых в смартфонах и планшетах, непоправимо вредят глазу. Происходит это из-за «синего цвета», создающего фотохимическую реакцию. Эта реакция провоцирует накапливание продуктов метаболизма, когда и возникает «усталость глаза». Так эксперты советуют – во избежание слепоты – «раскошелиться» на ридеры или обычные книги, сэкономив тем самым на лечении.