iPhone 8 на 256 ГБ подешевел на 12 000 рублей

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Стоит отметить, что данный смартфон от Apple является всё ещё свежим и актуальным, так как его представили всего в сентябре прошедшего года. Сейчас же с момента начала старта продаж его цена упала на 25% от первоначальной стоимости.

В России iPhone 8 появился 29 сентября 2017 года. Тогда модель с 256 ГБ памяти стоила 68 990 рублей. Примерно такая же цена сохранилась во многих магазинах и до сих пор. Однако во многих крупных торговых точках стоимость «яблочного» смартфона за 10 месяцев упала на 12 000 рублей. Сейчас iPhone 8 с максимальным количеством встроенного хранилища в 256 гигабайт подешевел до 55 000 рублей.

Точно по такой же схеме подешевел и iPhone 8 на 64 ГБ. На 25% снизилась и цена на флагманский iPhone X.

В общем можно сделать вывод, что с приближением презентации нового смартфона от Apple магазины, как и сама «яблочная» компания, решили распродать остатки прошлогодних флагманов, актуальность которых к тому же не теряется. Смартфоны iPhone 8 и iPhone X будут ещё отлично работать не один год, а их техническое оснащение намного опередило своё время.