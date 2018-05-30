Смартфон Xiaomi Mi 8 впервые представлен на живых фото

Сегодня, 16:08

Аналитики не определились, являются ли достоверными, строго засекреченные до последнего дня мая сведения, в том числе и изображения флагмана Xiaomi. Китайские производители предпочитают, в отличие от европейских разработчиков, оглушать рекламой, но до конца интриговать потенциальных покупателей.

Не стал исключением и долгожданный Xiaomi Mi 8, впервые представленный на живых фото. Этот смартфон расширит географию внутреннего рынка до восьми стран, где смартфон, по мнению маркетологов, будет наиболее востребован. Одной из таких стран станет Россия, где продукция Xiaomi получила признание и завоевала широкую популярность благодаря отсутствию технологического «снобизма», присущего западным производителям.

Эксперты и простые пользователи не ждут от Xiaomi Mi 8 «революционных откровений». Китайская компания продолжает линейку, запущенную в прошлом сезоне. К услугам потенциальных покупателей представлен традиционный процессор, стильный экран с «модными» параметрами, двойная камера и два сканера распознавания владельца.