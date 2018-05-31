Компания Samsung увеличит объем производства смартфонов в Индии

Сегодня, 03:15

Руководство компании Samsung столкнулось с необходимостью модернизации своих производственных мощностей с целью увеличения объемов производства. Для этого производственную линию в индийском городе Ноида после осовременивания линии производства будут выпускать в два раза больше смартфонов.

Популярность гаджетов от компании Samsung растет стремительными темпами. Руководство корпорации приняло решение о модернизации существующих линий, которое приведет к увеличению производства. В первую очередь, оно коснется завода, который расположен в индийском штате Уттар-Прадеш.

Предполагается, что после его реконструкции ежемесячная производительность поднимется в два раза с пяти до десяти миллионов смартфонов. Сообщается, что объем вложенных в модернизацию инвестиций составит 730 миллионов долларов.

Также известно, что компания кардинально изменит подход к маркетингу, который будет проводиться на территории Индии. Такие нововведения направлены, в первую очередь, на сохранение популярности Samsung и борьбу с новыми лидерами рынка – компанией Xiaomi.

Напомним, что компания Xiaomi в Индии уже второй квартал подряд занимает лидирующую позицию по уровню продаж смартфонов.