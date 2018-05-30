Lenovo создаст на базе Motorola безрамочный смартфона на Android One

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Главной фишкой устройства станет не техническое оснащение, а именно чистая операционная система, которая не будет дополнена различными оболочками. Однако без трендов здесь не обошлось.

О том, что китайская компания Lenovo создаст на базе легендарного бренда Motorola новый безрамочный смартфон, который к тому же будет работать на чистой операционной системе Android One, стало известно из заявлений от анонимных источников. На профильном ресурсе AndroidHeadlines появились данные о новинке, а также первые рендеры новой модели. Пока что не известно, являются ли эти фото работой дизайнеров Motorola, или же просто результатом фантазии внешних дизайнеров.

В сообщении уточняется, что в новом смартфоне не будет никаких оболочек, а только чистый Android One. Это и станет основной фишкой. На основе данной ОС компания уже выпускала Moto X4.

Однако не обошлось и без трендов. Новинка под названием Moto One Power обзаведётся вырезом, как у iPhone X, да и дизайн будет очень схожим. К сожалению, характеристики и цена устройства, пока что не известны.