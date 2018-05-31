Шлем виртуальной реальности от Microsoft сделал слепых зрячими

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Американские инженеры создали специальное приложения для HoloLens, которое позволяет людям с нарушением зрения воспринимать окружающий мир при помощи звуковых подсказок. В итоге такой человек может провести пользователей по указанному маршруту, объявляя ему подсказки о ступеньках, поворотах и препятствиях. Виртуальные объекты на пути также при помощи звука могут рассказать о местоположении.

Обычно человек с плохим зрением может ориентироваться в пространстве при помощи трости или же собаки-поводыря. Однако учёные сделали слепых людей зрячими при помощи новейших технологий. В этом им помог шлем виртуальной реальности Microsoft HoloLens.

Инженеры из Калифорнийского технологического института под руководством Маркуса Майстера создали на основе шлема специальный навигатор для слепых. Устройство позволяет таким людям перемещаться и находить предметы вокруг. Microsoft HoloLens имеет несколько камер, в том числе и камеру глубины. Технологии позволяют составлять карту окружающей среды. Слепым же в этом помогают динамики в шлеме.

В итоге учёные создали для Microsoft HoloLens приложение для аудионавигации. Оно работает в нескольких режимах. В первом виртуальные объекты создают звуки или голос. За счёт этого человек понимает, где что находится, и даже может выбрать, куда ему идти. Система может оповещать пользователя о стенах, создавая шипящие звуки.

Одной из главных фишек стал навигатор. То есть можно задать маршрут, разметив на нём все опасные участки. Во время пути для слепого работает специальный помощник. Благодаря направленности звука пользователь может идти по заданному направлению.

Испытания Microsoft HoloLens прошли успешно. Люди с первого раза научились ходить по навигатору.