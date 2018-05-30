Puma создаст "умные" часы на Wear OS

Сегодня, 13:41

По некоторым данным, массовое производство новых устройств начнётся уже в 2019 году, а в продажи они поступят в конце года.

Компания Puma вместе с компанией Fossil создаст новые "умные" часы, которые будут работать на новой операционной системе Wear OS. В Сети появились сообщения о том, что девайс начнут выпускать в 2019 году, а на полках магазинов оно появится только в конце следующего года.

Информация о характеристиках, или каких-либо фишках новых смарт-часов пока что держится в секрете. Сколько они будут стоить также не известно.

Стоит отметить, что Fossil уже использует Wear OS для "умных" часов своего бренда и других известных производителей. Устройства, сделанные в сотрудничестве с Puma, компания будет продавать в своих магазинах, сеть из которых уже охватывает больше 50 стран.