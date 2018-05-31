Samsung представила новый дисплей для VR с разрешением 4К

Сегодня, 00:45

В ответ на презентацию технического документа о новом дисплее виртуальной реальности от LG и Google, Samsung представила уже рабочий прототип-аналог.

Разработка от технологического гиганта отличается от предшественников не только наличием рабочего прототипа, но и тем, что представлена сразу в трех вариациях. Новый AMOLED-дисплей для VR будет иметь три возможных комплектации размерами в 6.2, 8 и 9см. Именно последний вариант на данный момент находится в производстве, а версия размером 6.2 см будет иметь 4K дисплей (разрешение 3840 x 2160).

На YouTube было также опубликована видеопрезентация новой разработки.

Подобная технология выглядит весьма многообещающе и интригующе для всех фанатов устройств виртуальной реальности и явно опережает подобные технологии других компаний, работающих в данной сфере.