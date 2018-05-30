Искусственный интеллект научили предсказывать акции протеста по соцсетям

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Учёные из Университета Южной Калифорнии в США сделали так, чтобы нейросеть сама анализировала протестующих, их деятельность и посты в социальных сетях. Главная задача этой системы в том, чтобы предсказать, когда обычные митинги, и другие мероприятия подобного рода, станут насилием.

Искусственный интеллект научили представать акции протеста при помощи анализа постов пользователей социальных сетей. К примеру, учёные дали для изучения нейросети публикации, которые люди писали во время событий в Балтиморе. В итоге система сопоставляла смысл и текст постов со статистикой задержания граждан. Компьютером между двумя фактами была выявлена некая закономерность.

Нейронная сеть установила, как, почему и зачем протестующие говорили на те или иные проблемы с моральной точки зрения. Дело также в том, если участник акции протеста в социальных сетях очень активен, то сильно вырастает вероятность того, что он найдёт единомышленников и перейдёт не просто к словам, а к действиям.

Создатели системы рассказали, что вскоре их искусственный интеллект научится изучать просто огромное количество информации по всему интернету. Получается, что все прогнозы нейросети будут происходить буквально онлайн.