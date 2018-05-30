Apple представит iPhone с тройной камерой для дополненной реальности и 3D-фото

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Аналитики считают, что три объектива позволят захватывать изображения с различных углов. Кроме того, это повысит качество съёмки. Также считается, что система True Depth появится и в основных камерах. Отвечать она будет не за разблокировку, а за режимы AR.

Аналитик Джайлин Лю в своём интервью для Economic Daily News заявил, что в 2019 году американская корпорация Apple представит минимум один iPhone с тройной камерой. Считается, что модуль должен улучшить качество съёмки, хотя в этом плане корпорация остаётся безоговорочным лидером на рынке.

Кроме того, iPhone с тремя объективами получит новые функции. К примеру, линзы смогут делать некие 3D-фотографии. Также основная камера будет использоваться для дополненной реальности, ведь Apple старается активно продвинуть эту технологию, представив работу AR на iPhone X. Возможно, что третья камера будет иметь возможность для длинного фокусного расстояния, чтобы обеспечивать трёхкратный зум.

По словам Лю, новые iPhone получит для основной камеры технологию True Depth. Однако, как она будет реализована и зачем она вообще – аналитик не рассказал.

Стоит отметить, что это всё слова специалиста, который с Apple ничего общего не имеет. Всё, о чём он заявил, повысит стоимость iPhone не на одну сотню долларов. Поэтому такой шаг со стороны корпорации будет маловероятен. Тем более Apple, как ожидается, должна уделить большее внимание "железу" с аккумулятором и внутреннему софту.