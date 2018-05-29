В Москве HMD Global показала обновленные флагманы Nokia

Вчера, 22:36

Согласно данным организации, продемонстрированные общественности смартфоны являются абсолютно новыми, но такие модели уже были показаны ранее, однако несколько с другими характеристиками.

Презентация состоялась в Москве, и HMD Global показала обновленные флагманы Nokia, модели которых 2.1, 3.1 и 5.1. В ценовом диапазоне устройства предлагаются от 99 до 219 евро. Отличаются смартфоны разрешением дисплея и диагональю 5.2 до 5.5 дюймов, а также объемом памяти, аккумулятора, количеством мегапикселей камеры и другими характеристиками.

Среди трех смартфонов похвастаться большим объемом батареи в 4000 мАч может Nokia 2.1, другие модели имеют 2990 мАч (3.1) и 2960 мАч (5.1), но по другим параметрам бюджетный гаджет уступает своим "родственникам". Речь идет о слабенькой Android 8.1 Oreo Go Edition, использующейся для недорогих моделей, для сравнения - модели 3.1 и 5.1 имеют Android 8.1 Oreo (Android One).